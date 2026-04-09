В Бессоновском районе разыскивают дезориентированного мужчину

Родственники и волонтеры разыскивают 58-летнего жителя села Грабово Бессоновского района Геннадия Николаевича Вдовина. В среду, 8 апреля, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост мужчины 176 сантиметров, телосложение худощавое. Геннадий Вдовин лысый, у него голубые глаза.

В день исчезновения на мужчине были черная кожаная куртка, серая футболка, синие джинсы, черные кроссовки. С собой сельчанин взял трость.

Как отметили волонтеры, мужчина дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.