В Пензе устанавливают личность сбитой на улице Красной женщины

Вечером в четверг, 9 апреля, на улице Красной в Пензе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 19:20 19-летний водитель автомобиля Datsun on-DO сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Личность погибшей сейчас устанавливается.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.

7 апреля на пересечении улиц Изумрудной и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района 30-летний водитель Hyundai Solaris насмерть сбил мужчину.