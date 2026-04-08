В Чемодановке выращивание рассады на подоконнике обернулось пожаром

Происшествия

Печать
Max

Во вторник, 7 апреля, в селе Чемодановка Бессоновского района из-за горевшей лампады случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 10:29.

Лампада стояла на подоконнике с рассадой для ее обогрева. В итоге все растения погибли, помещение кухни, где все произошло, выгорело на площади 3 квадратных метра.

Прибывшие на место спасатели в кратчайшие сроки потушили огонь, двухкомнатная квартира серьезно не пострадала.

«Сейчас многие дачники выращивают рассаду у себя дома, используя фитолампы и различные нагревательные приборы, в том числе лампады и свечи», - констатировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Во избежание ЧП садоводов и огородников призвали соблюдать правила безопасности и не оставлять без присмотра источники открытого огня.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!