В Чемодановке выращивание рассады на подоконнике обернулось пожаром

Во вторник, 7 апреля, в селе Чемодановка Бессоновского района из-за горевшей лампады случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 10:29.

Лампада стояла на подоконнике с рассадой для ее обогрева. В итоге все растения погибли, помещение кухни, где все произошло, выгорело на площади 3 квадратных метра.

Прибывшие на место спасатели в кратчайшие сроки потушили огонь, двухкомнатная квартира серьезно не пострадала.

«Сейчас многие дачники выращивают рассаду у себя дома, используя фитолампы и различные нагревательные приборы, в том числе лампады и свечи», - констатировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Во избежание ЧП садоводов и огородников призвали соблюдать правила безопасности и не оставлять без присмотра источники открытого огня.