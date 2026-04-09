При пожаре на ул. Юбилейной в поселке Лунино спасли человека

Утром в среду, 8 апреля, в рабочем поселке Лунино случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 6:55.

На лоджии в многоквартирном доме на улице Юбилейной обгорела мебель на площади 3 квадратных метра.

На тушение огня выехали 8 спасателей, привлекалось 2 спецавтомобиля.

Пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двоих детей, эвакуировали, одного человека (мужчину) спасли.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

