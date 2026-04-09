Появилось видео момента смертельного ДТП в Засечном

В Сети опубликовали видео момента смертельного ДТП с пешеходом на пересечении улиц Изумрудной и Олимпийской в Засечном.

Трагедия произошла в 23:30 7 апреля.

Судя по кадрам, пешехода высадили из светлого автомобиля у зебры. Когда машина уехала, мужчина начал пересекать проезжую часть, и в этот момент его сбили.

Пешехода отбросило вперед на несколько десятков метров, он прокатился по асфальту и остался лежать без движения.

Сбивший мужчину водитель уехал.

По данным областной ГАИ, наезд совершил 30-летний автомобилист, управлявший Hyundai Solaris. Пешеход погиб на месте от полученных травм.

