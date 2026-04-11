При пожаре на ул. Островского спасли 10 человек, один погиб

Вечером в пятницу, 10 апреля, в Пензе в пятиэтажке на улице Островского (Бугровка) случился серьезный пожар.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:39. Загорелась квартира на втором этаже. Для ликвидации пламени привлекли 23 человека и 7 единиц техники.

Пожарные эвакуировали 12 жильцов, 10, в их числе четверо детей, спасли.

Жилье площадью 30 кв. метров полностью выгорело, огонь повредил входные двери 3 рядом расположенных квартир, а также электрощитовая и оконная рама на лестничной клетке.

В ЧП пострадала 25-летняя женщина. В сгоревшем жилье обнаружили тело 65-летнего мужчины.

По факту случившегося проводится проверка, причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.