В Ленобласти зафиксировали вспышку инфекции из-за пензенского мяса

Происшествия

Печать
Max

В сети частных детских садов «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксировали вспышку сальмонеллеза.

По информации межрегионального управления Роспотребнадзора, очаг сформировался среди воспитанников и сотрудников, 47 учреждений закрыли для проведения противоэпидемических мероприятий.

Установлено, что оператор питания, с которым детсады заключили договор, допустил грубые нарушения санитарного законодательства: на производстве не хватало оборудования, нарушалась технология приготовления продукции, готовую еду доставляли без соблюдения температурного режима и условий транспортировки, не указывая дату и время изготовления.

Кроме того, персонал оператора не соблюдал гигиену, часть сотрудников допустили к работе без медобследования.

Сальмонеллу обнаружили в пробе мяса цыплят-бройлеров, которое поставило АО «Васильевская птицефабрика», расположенная в Пензенской области. Из оборота изъяли 500 кг продукции.

«Продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий», - сообщили в ведомстве.

В СУ СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

«Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры по установлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления», - рассказали в следственном управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
продукт инфекция детсад
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!