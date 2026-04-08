На ул. Фабричной собака запуталась в проволоке и повисла на дереве

Во вторник, 7 апреля, пензенские спасатели пришли на помощь животному.

В районе улицы Фабричной (Маяк) на дереве, находящемся в воде, повисла собака. Выбраться самостоятельно она не могла.

Очевидец обратился в пожарно-спасательный центр, и вскоре на место прибыли специалисты. Они обнаружили животное, которое упало с обрывистого берега, запуталось в колючей проволоке и повисло на ветке.

В гидрокостюме спасатель переплыл на противоположный берег реки, с помощью кусачек освободил животное и отпустил, сообщили в ППСЦ.

11 марта помощь потребовалась собаке, которая провалилась в технологический колодец глубиной около 3 метров на улице Бийской в Пензе (Бригадирский мост). Благодаря специальному приспособлению животное извлекли из колодца на поверхность, оно не пострадало.

