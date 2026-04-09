Спасатели расширили круг поиска рыбака, утонувшего в Суре

В Пензенской области продолжаются поиски тела 40-летнего рыбка, который утонул в Суре в районе села Канаевка Городищенского района.

Сообщение о трагедии поступило спасателям в 22:00 29 марта из полиции, куда обратились очевидцы.

30-31-го числа водолазы провели осмотр места происшествия, надводный и водолазный поиск утонувшего, но безрезультатно.

Однако сотрудники МЧС не оставляют попыток найти погибшего.

«Для максимально эффективного охвата территории были задействованы беспилотные летательные аппараты. Особое внимание было уделено береговой линии реки Суры в поселке Колдаис Шемышейского района», - рассказали в МЧС.

Тем не менее обнаружить тело мужчины пока так и не удалось.