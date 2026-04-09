Суд над матерью: появились детали ДТП с мотоциклистом в п. Земетчино

В областном УМВД раскрыли подробности ДТП, в которое попал 14-летний подросток в Земетчине, катаясь на подаренном матерью мотоцикле Motoland.

В августе 2025 года на пересечении улиц Ленина и Лермонтова он столкнулся с автомобилем BMW, которым управляла 25-летняя девушка.

«Установлено, что водитель автомобиля при выполнении маневра не уступила дорогу мотоциклу, движущемуся по встречной полосе автодороги. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести», - рассказали в областном УМВД.

На нарушительницу составили административный протокол, а 48-летнюю мать пострадавшего ждет суд.

По ее словам, сын увлекался мотоциклами и она пошла навстречу интересам ребенка. Женщина предполагала, что он смог бы освоить навыки вождения.