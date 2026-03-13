Пензенские спасатели вытащили собаку из 3-метрового колодца

Пензенские спасатели вытащили собаку из 3-метрового колодца
На улице Бийской в Пензе животное спасли из плена. Вблизи дома № 8 собака провалилась в технологический колодец глубиной около 3 метров. Ее обнаружили там 11 марта.

Выбраться самостоятельно собака не могла. Очевидец обратился за помощью.

«Спасатели с помощью специального приспособления извлекли животное из колодца на поверхность. Животное не пострадало», - сообщили в областном пожарно-спасательном центре.

Подобные вызовы поступают регулярно. Так, в декабре прошлого года сотрудники ППСЦ вытащили пса из колодца на улице Красноармейской в поселке Чаадаевка Городищенского района.

В Пензе только в июне 2025-го они трижды приходили на помощь: собакам, которые упали в сточный колодец в 2-м Калужском проезде и глубокую яму в 3-м Батайском проезде, и котенку, застрявшему на балконе дома на Медицинской.

В конце мая спасатели вытащили трех котят из шахты воздуховода на улице Рахманинова. А в апреле извлекли собаку из затопленного погреба гаража в Складском переулке.

