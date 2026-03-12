ЧП на Циолковского: управляющую компанию предупреждали о наледи

Наледь рухнула на 68-летнюю женщину с крыши дома № 7 на улице Циолковского в Пензе, когда она вышла из магазина, уточнили в областной прокуратуре.

ЧП случилось днем в среду, 11 марта. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Дом обслуживает УК ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда». Оказалось, что ранее прокуратура Октябрьского района реагировала на ненадлежащее выполнение ею обязанностей по очистке от снега и наледи крыши дома № 7 на ул. Циолковского. Руководителю были внесены представления.

В СКР сообщили, что директор управляющей компании задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.