ЧП на Циолковского: управляющую компанию предупреждали о наледи

Происшествия

ЧП на Циолковского: управляющую компанию предупреждали о наледи
Печать
Telegram

Наледь рухнула на 68-летнюю женщину с крыши дома № 7 на улице Циолковского в Пензе, когда она вышла из магазина, уточнили в областной прокуратуре.

ЧП случилось днем в среду, 11 марта. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Дом обслуживает УК ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда». Оказалось, что ранее прокуратура Октябрьского района реагировала на ненадлежащее выполнение ею обязанностей по очистке от снега и наледи крыши дома № 7 на ул. Циолковского. Руководителю были внесены представления.

В СКР сообщили, что директор управляющей компании задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наледь крыша травма
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!