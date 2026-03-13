Родственникам погибших от отравления газом выделят по 1 млн руб.

Родственникам 7 жителей Мокшанского района, насмерть отравившихся угарным газом, окажут материальную помощь, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Им выделят по 1 млн рублей.

Тела четырех женщин и троих мужчин были обнаружены в пятницу, 13 марта, в расположенной рядом с Мокшаном деревне Заречной, рассказали в прокуратуре Пензенской области. Они жили в двухэтажном доме в разных квартирах (по неподтвержденной информации, в четырех).

«При осмотре каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - прокомментировали в Следственном комитете России.

По предварительной версии, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования. Ранее губернатор сообщил, что к трагедии привел неисправный дымоход.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».