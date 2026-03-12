Снова наледь с крыши: на улице Фрунзе пострадал 74-летний пензенец

В Пензе на улице Фрунзе наледь с крыши жилого дома рухнула на 74-летнего местного жителя, который находился на тротуаре. ЧП случилось днем 11 марта.

Мужчину доставили в больницу для оказания квалифицированной помощи. В госпитализации он не нуждался, сообщили в областном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда.

В тот же день, 11 марта, наледь с крыши дома № 7 на улице Циолковского рухнула на 68-летнюю женщину, когда та вышла из магазина. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

3 марта наледь с крыши дома № 90а на улице Суворова упала на 17-летнего подростка. Его здоровью был нанесен тяжкий вред. 1 марта пострадала 43-летняя женщина на улице Калинина. Ее травмы тоже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.