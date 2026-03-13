Названа предварительная версия гибели 7 человек в Мокшанском районе

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя трагедию в Мокшанском районе, назвал предварительную причину гибели 7 человек, отравившихся угарным газом.

По словам главы региона, к ней привел неисправный дымоход.

Тела погибших были найдены в пятницу, 13 марта, в деревне Заречной, которая расположена рядом с Мокшаном. Все они жили в многоквартирном двухэтажном доме.

По данным PenzaInform.ru, детей среди жертв нет.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь», - написал губернатор в своем канале в MAX.