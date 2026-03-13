Отравились газом: по факту трагедии в Мокшанском районе возбуждено дело

По факту гибели 7 жителей Мокшанского района в результате отравления угарным газом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Тела 7 человек были найдены в пятницу, 13 марта, в деревне Заречной. Они жили в двухэтажном доме в разных квартирах (по неподтвержденной информации, в четырех).

«При осмотре каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в Следственном комитете России.

По предварительной версии, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что к трагедии привел неисправный дымоход.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. «Будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилых помещениях, условия его эксплуатации и обслуживания», - добавили в СКР.