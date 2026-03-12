На ул. Циолковского наледь с крыши дома рухнула на 68-летнюю женщину

В Пензе еще один человек пострадал из-за упавшей с крыши наледи. ЧП случилось днем в среду, 11 марта, на улице Циолковского. Глыба сползла на 68-летнюю женщину, проходившую по тротуару.

«В результате потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», - сообщили в областном управлении СКР.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Директор управляющей компании задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания.

3 марта наледь с крыши дома № 90а на улице Суворова рухнула на 17-летнего подростка. Его здоровью был нанесен тяжкий вред. 1 марта пострадала 43-летняя женщина на улице Калинина. Ее травмы тоже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.