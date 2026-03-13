Прокуратура изучит обстоятельства трагедии в Мокшанском районе

Прокуратура Мокшанского района проводит проверку по факту отравления 7 жителей деревни Заречной угарным газом, сообщили в надзорном органе. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Евгений Новиков.

По предварительным данным, люди погибли в ночь с 12 на 13 марта. Все они жили в многоквартирном двухэтажном доме.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования», - добавили в прокуратуре.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что, по предварительной версии, к трагедии привел неисправный дымоход.

Он поручил министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.