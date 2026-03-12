Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

Происшествия

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе
Печать
Telegram

Госавтоинспекция предоставила новые кадры с места смертельной аварии, случившейся утром в четверг, 12 марта, в Пензенском районе.

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

Ранее со ссылкой на предварительные данные сообщалось, что в 7:20 на 7-м километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино, в Засечном, столкнулись «Лада-Гранта» и Skoda Rapid. За рулем отечественной машины находился 52-летний мужчина, иномаркой управлял 62-летний.

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

На кадрах видно, что Skoda передней частью врезалась в правую сторону «Гранты». Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения.

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

Водитель «Лады» и находившаяся внутри 74-летняя женщина от полученных травм скончались.

Второму водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!