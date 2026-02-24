В Бессоновском районе нашли заблудившегося мужчину

В Бессоновском районе заблудился мужчина, который шел из поселка Чертково в направлении дачного массива.

Сигнал, что человек пропал в районе деревни Анновки, поступил в областной пожарно-спасательный центр в 19:15 пятницы, 20 февраля.

«Спасатели с использованием снегоходов провели поиск, в результате заблудившийся мужчина был найден и передан сотрудникам полиции Бессоновского района», - сообщили в центре.

8 февраля в том же районе аналогичная помощь потребовалась сразу нескольким людям: три человека заблудились в лесу около села Лопуховка.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции и ГАИ отыскали их по геолокации и следам и на снегоходе вывезли из леса.

