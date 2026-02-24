У понтонного моста в Засечном из полыньи спасли 78-летнего рыбака

В понедельник, 23 февраля, у понтонного моста в Засечном провалился в полынью 78-летний рыбак. Выбраться самостоятельно у него не получалось.

Подмогу вызвали очевидцы. Их сигнал специалисты получили в 12:25.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС России и Пензенского пожарно-спасательного центра в кратчайшие сроки извлекли мужчину из воды и передали медикам», - сообщили в ГУ МЧС по области.

Это уже не первый случай за февраль, когда рыбакам требуется помощь. Так, 15-го числа на льду Сурского водохранилища застрял мужчина на снегоходе.

9 февраля в аналогичной ситуации оказались сразу трое рыбаков. Сотрудники госинспекции по маломерным судам доставили их и снегоход на берег.

