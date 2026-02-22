В ДТП в Кузнецком районе пострадал 25-летний водитель

Вечером в пятницу, 20 февраля, на автодороге Кузнецк - Марьевка - Индерка случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 21:00 на 6-м километре трассы «Лада-Гранта» и Chevrolet Niva. За рулем первого автомобиля находился 25-летний мужчина, вторым управлял 55-летний.

Водитель «Лады» получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

24 января на улице Белинского в Кузнецке столкнулись «Лада-Гранта» и Kia Rio, в больнице оказались три человека: оба водителя и пассажирка отечественной машины.