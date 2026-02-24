В микрорайоне Арбеково отключили отопление и горячую воду

Вечером во вторник, 24 февраля, в нескольких домах микрорайона Арбеково отключили отопление и горячую воду. Причина - прорыв трубопровода на проспекте Победы.

Список адресов, по которым ограничили подачу ресурса, следующий:

- проспект Победы, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138;

- ул. Рахманинова, 11, 13, 15, 17, 17а, 25, 27;

- ул. Тернопольская, 4, 6.

В зону отключения также попали социальные объекты:

- гимназия САН (ул. Рахманинова, 21а);

- детский сад № 122 (ул. Рахманинова, 19);

- детский сад № 19 (ул. Рахманинова, 23).

«Начинаем ремонт сейчас. Работы планируем завершить до конца дня. После этого подача отопления и горячей воды будет восстановлена», - предупредила ресурсоснабжающая организация в 18:40.