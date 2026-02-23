В Пензе в вечернем ДТП пострадала 13-летняя девочка

В Пензе в вечернем ДТП пострадала 13-летняя девочка
Вечером 22 февраля в Пензе случилось ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Авария произошла в микрорайоне Маньчжурия.

Фото появились в Сети в 22:16, запись с видеорегистратора - утром 23-го числа.

На кадрах видно, как подросток перебегает дорогу перед BMW X5. Водитель пытается уйти от удара, но неудачно. Автомобиль взлетает на сугроб, сбивая девочку.

«У пострадавшей есть переломы», - уточнил подписчик телеграм-канала.

По данным областной ГАИ, авария случилась на улице Луговой. Подростку потребовалась госпитализация.

17 февраля в ДТП в Городищенском районе погибла 15-летняя девочка. В 9:00 на 712-м километре трассы М-5, в селе Нижняя Елюзань, столкнулись Audi A6 и «Лада-Гранта».

