В Пензе в вечернем ДТП пострадала 13-летняя девочка

Вечером 22 февраля в Пензе случилось ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Авария произошла в микрорайоне Маньчжурия.

Фото появились в Сети в 22:16, запись с видеорегистратора - утром 23-го числа.

На кадрах видно, как подросток перебегает дорогу перед BMW X5. Водитель пытается уйти от удара, но неудачно. Автомобиль взлетает на сугроб, сбивая девочку.

«У пострадавшей есть переломы», - уточнил подписчик телеграм-канала.

По данным областной ГАИ, авария случилась на улице Луговой. Подростку потребовалась госпитализация.

