В Пензенской области средства РЭБ подавили еще 2 БПЛА

В субботу, 21 февраля, в Пензенской области под воздействие средств радиоэлектронной борьбы попали еще 2 БПЛА, заявил губернатор Олег Мельниченко.

На своих страницах в соцсетях он сообщил, что место посадки беспилотников оцепили, там работают специалисты.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Утром 21 февраля губернатор сообщил, что в регионе средства РЭБ подавили работу БПЛА. Место посадки дрона он не указал.

«При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали. На месте работают службы экстренного реагирования», - рассказал Мельниченко.

