Появились кадры с места смертельного ДТП на Нейтральной

Областная Госавтоинспекция обнародовала кадры с места ДТП, случившегося в понедельник, 23 февраля, на Пензе-II.

По предварительным данным, в 19:00 на улицей Нейтральной столкнулись Audi 100 и Ford Transit, первым управлял 37-летний мужчина, вторым - 60-летний.

Водитель Audi от полученных травм скончался на месте, его 51-летнюю пассажирку доставили в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

