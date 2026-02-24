Появились кадры с места смертельного ДТП на Нейтральной

Происшествия

Появились кадры с места смертельного ДТП на Нейтральной
Печать
Telegram

Областная Госавтоинспекция обнародовала кадры с места ДТП, случившегося в понедельник, 23 февраля, на Пензе-II.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Нейтральной

По предварительным данным, в 19:00 на улицей Нейтральной столкнулись Audi 100 и Ford Transit, первым управлял 37-летний мужчина, вторым - 60-летний.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Нейтральной

Водитель Audi от полученных травм скончался на месте, его 51-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Нейтральной

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Нейтральной

Ранее в Сети появилась видеозапись аварии на улице Луговой (Маньчжурия). 22 февраля водитель BMW X5, пытаясь уйти от столкновения с перебегавшей дорогу девочкой, все же сбил ее.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!