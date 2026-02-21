В Пензенской области объявлен режим «Воздушная опасность»

В 11:38 субботы, 21 февраля, в Пензенской области объявили режим «Воздушная опасность». Запущены сирены, а также речевое и СМС-оповещение, опубликованы уведомления в официальных каналах.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», - уведомил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

С картой укрытий в регионе можно ознакомиться по ссылке.

Вечером 20 февраля в регионе объявили режим «Ракетная опасность». Также были запущены сирены и оповещения.

В 2:56 21 февраля объявлен отбой ракетной опасности.

UPD: в 12:11 режим «Воздушная опасность» отменили.

