В ДТП на улице Нейтральной погиб 37-летний водитель
В понедельник, 23 февраля, на улице Нейтральной (микрорайон Пенза-II) случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 19:00 там столкнулись Audi 100 под управлением 37-летнего мужчины и Ford Transit с 60-летним водителем.

«В результате происшествия водитель автомобиля Audi 100 от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

Его 51-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

