На улице Шоссейной в Засечном сгорела баня

В селе Засечном на улице Шоссейной случился пожар, загорелась хозпостройка. Сигнал поступил спасателям в 01:21 понедельника, 23 февраля.

Для ликвидации пламени привлекли 5 человек и 2 единицы техники.

Огонь уничтожил деревянную баню площадью 40 квадратных метров. В ЧП никто не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

19 февраля на улице Крылова в Южном микрорайоне Кузнецка сгорел жилой дом. У строения обрушилась кровля.