В Мокшанском районе столкнулись 3 автомобиля, есть погибшие

Утром в субботу, 31 января, на трассе М-5 в Мокшанском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 5:20 на 565-м километре дороги (рядом с селом Широкоис) столкнулись Toyota Estima под управлением 41-летнего мужчины, ГАЗ - 31-летнего и КамАЗ с полуприцепом с 28-летним водителем.

«В результате происшествия два пассажира автомобиля Toyota, мужчина 1992 года рождения и девушка 2002 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте», - рассказали в областной ГАИ.

Еще 6 человек получили травмы (их личности устанавливаются). Медики доставили пострадавших в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.