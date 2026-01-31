В Пензе ищут 32-летнего мужчину, пропавшего в Новый год

Волонтеры и родственники разыскивают 32-летнего жителя Пензы Максима Сергеевича Макеева. О местонахождении мужчины нет сведений с 31 декабря.

Ориентировку на пропавшего опубликовало региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 31 января.

Рост пензенца 170 сантиметров, телосложение среднее. У Максима Макеева русые волосы средней длины и голубые глаза. Особая примета - татуировка на лице.

В день исчезновения на мужчине были черная куртка, голубые джинсы, бежевая толстовка с капюшоном, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.