Из многоэтажки на ул. Луначарского эвакуировали 10 человек
В Пензе произошел пожар в 14-этажном доме на улице Луначарского. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:19 30 января.

Возгорание произошло в квартире на 3-м этаже. На тушение огня привлекли 19 человек и 3 единицы техники.

Пожарные эвакуировали 10 человек.

Огонь уничтожил комнату. В ЧП никто не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

30 января в Нижнем Ломове загорелся двухквартирный дом. Огонь уничтожил кровлю строения и квартиру площадью 25 кв. м. Погибли двое мужчин. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

