Из многоэтажки на ул. Луначарского эвакуировали 10 человек

В Пензе произошел пожар в 14-этажном доме на улице Луначарского. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:19 30 января.
Возгорание произошло в квартире на 3-м этаже. На тушение огня привлекли 19 человек и 3 единицы техники.
Пожарные эвакуировали 10 человек.
Огонь уничтожил комнату. В ЧП никто не пострадал.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.
30 января в Нижнем Ломове загорелся двухквартирный дом. Огонь уничтожил кровлю строения и квартиру площадью 25 кв. м. Погибли двое мужчин. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.