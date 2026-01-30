На улице Ленинградской в Пензе глыба льда с крыши убила женщину

В пятницу, 30 января, на Западной Поляне в Пензе произошла трагедия. Женщину убило ледяной глыбой, упавшей с крыши.

Это случилось около дома № 10 на улице Ленинградской. Сигнал в экстренные службы поступил в 11:30.

Как сообщили PenzaInform.ru в областном УМВД России, от полученных травм женщина скончалась. Ей было 52 года.

По словам очевидцев, на место после случившегося приехала автовышка, вдоль дома протянули сигнальную ленту.

В Пензе из-за оттепели с крыш сходят пласты снега, падает наледь и сосульки. Не следует ходить под стенами зданий, важно обращать внимание на предупреждения и объявления, которые размещают управляющие организации. Лучше отказаться от наушников на улице - они могут заглушить звуки, с которыми наледь срывается с крыши, или окрики прохожих, заметивших опасность. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось, нужно скорее покинуть этот участок.