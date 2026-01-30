Опубликовано видео с места трагедии в Нижнем Ломове

Региональное СУ СКР опубликовало видео с места смертельного пожара в Нижнем Ломове.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 30 января. Загорелся двухквартирный дом на улице Сергеева. Вызов спасателям поступил в 3:40. На ликвидацию пламени привлекли 14 человек и 3 единицы техники.

После тушения огня пожарные нашли тела мужчин 57 и 60 лет.

По факту происшествия проводят проверку. Специалисты установят причины и обстоятельства возгорания.

Следователи напомнили жителям региона: необходимо соблюдать правила обращения с огнем, безопасной эксплуатации электросетей и электроприборов, газового и печного оборудования.