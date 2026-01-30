Опубликовано видео с места трагедии в Нижнем Ломове

Происшествия

Опубликовано видео с места трагедии в Нижнем Ломове
Печать
Telegram

Региональное СУ СКР опубликовало видео с места смертельного пожара в Нижнем Ломове.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 30 января. Загорелся двухквартирный дом на улице Сергеева. Вызов спасателям поступил в 3:40. На ликвидацию пламени привлекли 14 человек и 3 единицы техники.

После тушения огня пожарные нашли тела мужчин 57 и 60 лет.

По факту происшествия проводят проверку. Специалисты установят причины и обстоятельства возгорания.

Следователи напомнили жителям региона: необходимо соблюдать правила обращения с огнем, безопасной эксплуатации электросетей и электроприборов, газового и печного оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар смерть скр
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!