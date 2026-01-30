Источник: Глыба льда на ул. Ленинградской убила сотрудницу почты

Источник: Глыба льда на ул. Ленинградской убила сотрудницу почты
Погибшей из-за падения глыбы льда на улице Ленинградской, 10, оказалась сотрудница почтового отделения, расположенного на первом этаже этого дома.

«Это начальница отделения, речь может идти о травме на производстве», - поделился информацией источник.

Трагедия произошла в пятницу, 30 января. Сигнал в экстренные службы поступил в районе 11:30. Глыба льда упала на 52-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась.

Пензячка находилась на тротуаре, а наледь рухнула с козырька балкона, уточнили в областном управлении СКР (первоначально предполагалось, что с крыши).

По факту смерти женщины прокуратура Первомайского района г. Пензы организовала проверку. В СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

