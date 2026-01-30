Убило глыбой льда: по факту смерти 52-летней пензячки возбуждено дело

В Пензе по факту смерти 52-летней женщины в результате падения наледи возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в пятницу, 30 января, у дома № 10 на улице Ленинградской.

Женщина находилась на тротуаре, а наледь рухнула с козырька балкона, уточнили в областном управлении СКР (первоначально предполагалось, что с крыши).

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания и балкона», - добавили в СКР.

Ранее прокуратура Первомайского района г. Пензы организовала проверку в связи с трагедией на Западной Поляне. Глава Пензы Олег Денисов заявил, что собственников зданий, руководителей ТСЖ, ЖСК и УК неоднократно собирали в городской администрации и предупреждали о необходимости чистить крыши и карнизы. Теперь во всех районах города пройдут дополнительные проверки.