В Нижнем Ломове при пожаре погибли 2 человека

В ночь на пятницу, 30 января, в Нижнем Ломове произошел пожар, который унес жизни двух человек.

Загорелся двухквартирный дом на улице Сергеева. Вызов спасателям поступил в 3:40. Для ликвидации пламени привлекли 14 человек и 3 единицы техники, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Пожар уничтожил кровлю дома и квартиру площадью 25 кв. м. Потушив огонь, спасатели нашли тела двух мужчин 57 и 60 лет.

«В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено», - сообщили в региональном СУ СКР.

Точную причину смерти мужчин назовет судебно-медицинский эксперт.

По факту пожара проводят проверку. Специалисты установят обстоятельства возгорания.

17 января на станции Рамзай в Мокшанском районе при пожаре в срубовом одноэтажном доме также погибли два человека: 56-летний мужчина и 52-летняя женщина. Предварительной причиной трагедии названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.