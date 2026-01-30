В Нижнем Ломове при пожаре погибли 2 человека

Происшествия

В Нижнем Ломове при пожаре погибли 2 человека
Печать
Telegram

В ночь на пятницу, 30 января, в Нижнем Ломове произошел пожар, который унес жизни двух человек.

Загорелся двухквартирный дом на улице Сергеева. Вызов спасателям поступил в 3:40. Для ликвидации пламени привлекли 14 человек и 3 единицы техники, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Пожар уничтожил кровлю дома и квартиру площадью 25 кв. м. Потушив огонь, спасатели нашли тела двух мужчин 57 и 60 лет.

В Нижнем Ломове при пожаре погибли 2 человека

«В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено», - сообщили в региональном СУ СКР.

Точную причину смерти мужчин назовет судебно-медицинский эксперт.

В Нижнем Ломове при пожаре погибли 2 человека

По факту пожара проводят проверку. Специалисты установят обстоятельства возгорания.

17 января на станции Рамзай в Мокшанском районе при пожаре в срубовом одноэтажном доме также погибли два человека: 56-летний мужчина и 52-летняя женщина. Предварительной причиной трагедии названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар смерть скр
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!