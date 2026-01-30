В Нижнем Ломове при пожаре погибли 2 человека

В ночь на пятницу, 30 января, в Нижнем Ломове произошел пожар, который унес жизни двух человек.
Загорелся двухквартирный дом на улице Сергеева. Вызов спасателям поступил в 3:40. Для ликвидации пламени привлекли 14 человек и 3 единицы техники, рассказали в региональном ГУ МЧС России.
Пожар уничтожил кровлю дома и квартиру площадью 25 кв. м. Потушив огонь, спасатели нашли тела двух мужчин 57 и 60 лет.
«В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено», - сообщили в региональном СУ СКР.
Точную причину смерти мужчин назовет судебно-медицинский эксперт.
По факту пожара проводят проверку. Специалисты установят обстоятельства возгорания.
17 января на станции Рамзай в Мокшанском районе при пожаре в срубовом одноэтажном доме также погибли два человека: 56-летний мужчина и 52-летняя женщина. Предварительной причиной трагедии названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.