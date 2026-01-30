В Каменке в аварии с двумя ВАЗами пострадали три человека

В Каменке в аварии с двумя ВАЗами пострадали три человека
Днем в четверг, 29 января, в Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

По предварительным данным, в 11:50 на улице Белинского, в районе заправки, столкнулись два отечественных автомобиля: ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114.

За рулем первого находился 72-летний мужчина, вторым управлял 53-летний.

Оба водителя и 54-летняя пассажирка «четырнадцатой» после аварии были госпитализированы с травмами.

От удара машины получили сильные механические повреждения.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

