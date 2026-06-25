В Пензе разыскивают очевидцев наезда на 86-летнюю женщину

Происшествия

В Пензе разыскивают очевидцев наезда на 86-летнюю женщину
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В Пензе разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадала 86-летняя женщина. Инцидент случился в 15:00 в среду, 3 июня, напротив дома № 34 на улице Плеханова (офисное здание).

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным средством индивидуальной мобильности, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

Пожилая пензячка получила травмы.

Свидетелей просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181.

Ранее в Пензе объявляли розыск очевидцев ДТП в 3-м проезде Можайского. Водитель электросамоката сбил женщину 1955 года рождения и скрылся.

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