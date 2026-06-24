В пригороде Пензы уничтожили вражеский беспилотник

Происшествия

В пригороде Пензы уничтожили вражеский беспилотник
Печать
Max

В ночь на среду, 24 июня, была предпринята очередная попытка атаки на Пензу с помощью БПЛА.

«В пригороде силами ПВО Минобороны России уничтожен вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пострадавших и разрушений нет.

Утром 10 июня силами ПВО Минобороны РФ в Пензенской области также были сбиты беспилотники: один на территории одного из районов, другой на границе Пензы.

С начала месяца в регионе уже 5 раз вводили ракетную опасность.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бпла спецоперация опасность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!