В пригороде Пензы уничтожили вражеский беспилотник

В ночь на среду, 24 июня, была предпринята очередная попытка атаки на Пензу с помощью БПЛА.

«В пригороде силами ПВО Минобороны России уничтожен вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пострадавших и разрушений нет.

Утром 10 июня силами ПВО Минобороны РФ в Пензенской области также были сбиты беспилотники: один на территории одного из районов, другой на границе Пензы.

С начала месяца в регионе уже 5 раз вводили ракетную опасность.