В Пензе тушат пожар в торговом центре на улице Суворова

В среду, 24 июня, в торговом центре iMall на улице Суворова случился пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6:00.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, первые пожарные подразделения, прибывшие на место, наблюдали густой черный дым и огонь на кровле здания.

Сейчас на ликвидации пламени задействовано 40 человек и 9 единиц техники.

В МЧС отметили, что данная информация предварительная.

19 ноября прошлого года в Пензе произошел пожар в торговом центре «Фортуна» на улице Калинина. Загорелась кровля здания.

UPD: по данным на 7:36, пожар локализовали на площади 250 кв. м.

В 8:11 пришло сообщение, что спасатели ликвидировали открытое горение.