В Пензе тушат пожар в торговом центре на улице Суворова

В среду, 24 июня, в торговом центре iMall на улице Суворова случился пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6:00.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, первые пожарные подразделения, прибывшие на место, наблюдали густой черный дым и огонь на кровле здания.
Сейчас на ликвидации пламени задействовано 40 человек и 9 единиц техники.
В МЧС отметили, что данная информация предварительная.
19 ноября прошлого года в Пензе произошел пожар в торговом центре «Фортуна» на улице Калинина. Загорелась кровля здания.
UPD: по данным на 7:36, пожар локализовали на площади 250 кв. м.
В 8:11 пришло сообщение, что спасатели ликвидировали открытое горение.