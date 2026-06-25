Названа причина ночного пожара на улице Мира

Происшествия

Названа причина ночного пожара на улице Мира
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Причиной пожара на улице Мира в Пензе, случившегося в ночь на четверг, 25 июня, стала непотушенная сигарета, сообщили в областном ГУ МЧС России.

Названа причина ночного пожара на улице Мира

Возгорание произошло в комнате на 2-м этаже общежития на улице Мира, 53.

Спасатели получили вызов в 1:04. Для ликвидации пламени привлекали 13 человек и 3 единицы техники.

Названа причина ночного пожара на улице Мира

«По предварительным данным, мужчина уснул с непотушенной сигаретой, в результате этого произошло загорание постельных принадлежностей, огонь распространился на всю площадь 12-метровой комнаты», - рассказали в МЧС.

Названа причина ночного пожара на улице Мира

Пензенец самостоятельно покинул помещение.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние комнаты и этажи и спасли из огня женщину.

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