Названа причина ночного пожара на улице Мира

Причиной пожара на улице Мира в Пензе, случившегося в ночь на четверг, 25 июня, стала непотушенная сигарета, сообщили в областном ГУ МЧС России.

Возгорание произошло в комнате на 2-м этаже общежития на улице Мира, 53.

Спасатели получили вызов в 1:04. Для ликвидации пламени привлекали 13 человек и 3 единицы техники.

«По предварительным данным, мужчина уснул с непотушенной сигаретой, в результате этого произошло загорание постельных принадлежностей, огонь распространился на всю площадь 12-метровой комнаты», - рассказали в МЧС.

Пензенец самостоятельно покинул помещение.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние комнаты и этажи и спасли из огня женщину.