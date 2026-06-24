В Пензенском районе в ДТП погиб водитель ВАЗа

Происшествия

В Пензенском районе в ДТП погиб водитель ВАЗа
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Во вторник, 23 июня, в Пензенском районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 14:45 на 92-м километре дороги Пенза - Кондоль 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась.

Автомобилист скончался на месте от полученных травм.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщили в областной ГАИ.

22 июня в поселке Мичуринском Пензенского района столкнулись Renault Logan и Kia Rio. В аварии пострадали 3 человека.

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