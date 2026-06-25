В Пензенском районе столкнулись 2 большегруза, пострадал человек

В среду, 24 июня, на 448-м километре автодороги Р-158 Нижний Новгород - Саратов, вблизи деревни Кромщино в Пензенском районе, столкнулись 2 большегруза - Scania с полуприцепом Schmitz и MAN.

Первым управлял 67-летний водитель, вторым - 48-летний, уточнили в областной ГАИ.

Сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы-112 поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр.

В ДТП пострадал водитель Scania. Его до прибытия спасателей вытащили из машины очевидцы.

«Спасатели на месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в ППСЦ.

В ночь на 19 июня у села Константиновка Пензенского района столкнулись 2 фуры. Опасные последствия ДТП ликвидировали спасатели.