Факт задержания жителя региона для отправки на СВО опровергли

В УМВД России по Пензенской области прокомментировали кадры с задержанием мужчины якобы для отправки в зону СВО. Этот ролик, как и другие, похожие на него, распространился в Сети.

«Официально сообщаем: 24 июня сотрудник уголовного розыска Отделения МВД России по Бековскому району отрабатывал исполнение поручения о производстве отдельных следственных действий», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Речь идет о розыске подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Предположения о том, что мужчину заставят отправиться на СВО, ложные, подчеркнули в полиции.

«Призываем пользователей социальных сетей, представителей СМИ, блогосферы, использовать только достоверные источники информации, не допускать распространения непроверенных сведений», - обратились к жителям региона правоохранители.

20 июня в УМВД дали комментарий к видео, снятому в одном из пензенских дворов. По кадрам можно сделать вывод о поимке для отправки на СВО, но на самом деле правоохранители задержали дебошира. Его отправили под арест на 5 суток.