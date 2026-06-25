В Пензе на улице Ладожской погиб 18-летний питбайкер

В Пензе на улице Ладожской в ДТП погиб 18-летний водитель питбайка. Трагедия случилась 23 июня.

Установлено, что юноша врезался в препятствие. Питбайк опрокинулся, юноша получил травмы, несовместимые с жизнью.

У него не было прав, сообщили в областной ГАИ.

«Неоднократно разъяснялось, что питбайки предназначены только для уроков вождения и во время проведения специальных соревнований. На питбайке, как правило, отсутствуют зеркала заднего вида, внешние световые приборы, световые указатели поворота, стоп-сигналы, что усложняет водителю процесс наблюдения за дорожной обстановкой и не дает возможности видеть его другим участникам дорожного движения», - напомнили в ГАИ.

Передвижение на питбайках по дорогам общего пользования запрещено.

9 июня в Пензе на улице Свободы (Подлесный) юный питбайкер врезался в стоявшую «Гранту». Неравнодушные прохожие оказали подростку первую помощь.