Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

Происшествия

Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова
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Региональное ГУ МЧС России опубликовало кадры с места пожара на улице Суворова. ЧП случилось утром в среду, 24 июня.

Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

В 6:00 поступило сообщение, что загорелся торговый центр iMall.

Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

Первые пожарные подразделения, прибывшие на место, наблюдали густой черный дым и огонь на кровле здания.

Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

Для тушения пламени привлекли 40 человек и 9 единиц техники.

Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

«В 07:33 возгорание локализовано на площади 250 кв. м, в 07:58 ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

Причины и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

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