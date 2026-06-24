Появились кадры с места пожара в торговом центре на ул. Суворова

Региональное ГУ МЧС России опубликовало кадры с места пожара на улице Суворова. ЧП случилось утром в среду, 24 июня.
В 6:00 поступило сообщение, что загорелся торговый центр iMall.
Первые пожарные подразделения, прибывшие на место, наблюдали густой черный дым и огонь на кровле здания.
Для тушения пламени привлекли 40 человек и 9 единиц техники.
«В 07:33 возгорание локализовано на площади 250 кв. м, в 07:58 ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Причины и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.