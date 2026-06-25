В Пензе при пожаре на улице Мира спасли женщину

Происшествия

В Пензе при пожаре на улице Мира спасли женщину
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В Пензе в ночь на четверг, 25 июня, в пятиэтажном общежитии на улице Мира случился пожар.

Кадры с места происшествия распространились в Сети. Огонь бушевал в комнате на 2-м этаже дома.

Спасатели получили вызов в 1:04. Для ликвидации пламени привлекли 13 человек и 3 единицы техники.

Пожар уничтожил комнату на площади 12 кв. метров. Из огня спасли женщину, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

24 июня в Пензе пожар случился в торговом центре iMall на улице Суворова. Загорелась кровля здания. Огонь тушили 40 спасателей.

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