В Пензе при пожаре на улице Мира спасли женщину

В Пензе в ночь на четверг, 25 июня, в пятиэтажном общежитии на улице Мира случился пожар.

Кадры с места происшествия распространились в Сети. Огонь бушевал в комнате на 2-м этаже дома.

Спасатели получили вызов в 1:04. Для ликвидации пламени привлекли 13 человек и 3 единицы техники.

Пожар уничтожил комнату на площади 12 кв. метров. Из огня спасли женщину, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

24 июня в Пензе пожар случился в торговом центре iMall на улице Суворова. Загорелась кровля здания. Огонь тушили 40 спасателей.