В Пензе разыскивают самокатчика, наехавшего на пожилую женщину

12.04.2025 | 13:00

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей ДТП, случившегося 4 апреля в Пензе.

В 10:00 напротив дома № 5 на улице Славы неустановленный водитель электросамоката наехал на 68-летнюю женщину и скрылся.

Очевидцев происшествия просят позвонить в телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области (г. Пенза, ул. Бакунина, 181).

Инцидентом также занимается следственный отдел по Ленинскому району Пензы. Следователи просят позвонить очевидцев происшествия и граждан, обладающих информацией о личности водителя электросамоката, позвонить по круглосуточному телефону 63-64-96.

Ранее стало известно, что в тот же день аналогичное ДТП случилось около отделения Центрального банка РФ (ул. Кирова, 62). В 19:42 2 пензячки ехали на одном электросамокате и врезались в 59-летнюю женщину с 70-летним мужчиной.

Пешеходы получили травмы, после помощи врачей их отпустили. Самокатчицы скрылись с места ДТП. Их также разыскивает ГАИ. Кроме того, обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники регионального следственного управления.