Силы ПВО уничтожили ракетную угрозу Пензенской области

Происшествия

Силы ПВО уничтожили ракетную угрозу Пензенской области
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Силы ПВО Минобороны России своевременно уничтожили ракетную угрозу Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко утром в субботу, 27 июня, в своем канале в МАХ.

По его словам, все цели были поражены, не достигнув территории региона.

«Уважаемые земляки, не верьте слухам. Пользуйтесь только проверенными источникам информации. Берегите себя и близких», - обратился Мельниченко к жителям области.

Ракетную опасность объявили в 3:29. Отбой был дан в 4:33.

Это шестой раз в июне, когда в регионе вводят ракетную опасность. Ее объявляли 5-го, 10-го, 16-го, 22-го и 23-го числа.

22 июня после отбоя ракетной опасности губернатор сообщил, что в направлении территории Пензенской области были запущены ракеты. «Четкая и слаженная работа сил ПВО Минобороны России позволила предотвратить потенциальные угрозы», - подчеркнул он.

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